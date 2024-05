Nationalmannschaft Nach EM-Aus: Eintracht-Coach sorgt sich nicht um Trapp

Vor dem letzten Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) macht sich Toppmöller um den erfahrenen Torwart aber keine Sorgen. „Er hat als Sportler viele Höhen gehabt, aber auch die eine oder andere Delle, wo er eine Niederlage oder persönliche Enttäuschung wegstecken musste. Kevin ist in einem Alter, wo er es nicht unbedingt braucht, dass ihn jemand tröstet“, sagte Toppmöller.