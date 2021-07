Olympisches Fußballturnier : Nach Bus-Party: DFB-Team bereit für Gruppen-Finale

Sendai Der Traum einer olympischen Medaille lebt wieder. Die deutschen Fußballer schöpfen neue Hoffnung nach dem mühevollen Erfolg gegen Saudi-Arabien - gegen die Elfenbeinküste zählt wieder nur ein Sieg.

Als die deutschen Olympia-Fußballer am Montag mit dem Shinkansen zum dritten Gruppenspiel in Sendai ankamen, richteten Max Kruse&Co. ihren Blick schon auf das bevorstehende Gruppen-Endspiel.

Das Team von Trainer Stefan Kuntz kann den Einzug ins Viertelfinale im abschließenden Gruppenspiel gegen die Ivorer am Mittwoch (10.00 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport) aus eigener Kraft perfekt machen. Die Rechnung ist einfach: Ein Sieg muss her, um den Traum vom olympischen Gold zu bewahren. Eine Niederlage oder ein Unentschieden bedeuten das Aus. Die Elfenbeinküste trotzte dem Olympiasieger und Turnierfavoriten Brasilien am Sonntag immerhin ein Unentschieden ab und steht in der Tabelle auf Platz zwei vor den Deutschen - noch?