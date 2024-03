Nationalmannschaft Musialas Rutschpartie: „Zum Glück habe ich überlebt“

Eine Hoffnung von Musiala wird sich auch nicht erfüllen. Bei der EM wolle er in Frankfurt nicht spielen, sagte er offenbar in Unkenntnis des Spielplans. Am 23. Juni steht das dritte und finale Gruppenspiel gegen die Schweiz dort an. Wird die DFB-Elf nur Gruppendritter, könnte sogar das anschließende Achtelfinale in Frankfurt stattfinden. Der Greenkeeper wird in jedem Fall vor dem Sommerturnier dort noch viel Arbeit haben.