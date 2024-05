Nationalmannschaft Müllers EM-Rolle: „Connector“, Joker und „Bild für die Fans“

Er wolle aber Müllers Rolle nicht auf die des „Gute-Laune-Onkels“ neben dem Spielfeld reduzieren, betonte Nagelsmann. Müller brauche vielmehr auch als Einwechselspieler keine lange Anlaufzeit auf dem Platz. Mit 45 Treffern ist der Bayern-Profi auch der erfolgreichste Schütze im DFB-Aufgebot. „Hallo Leute, logischerweise freue ich mich riesig auf die Europameisterschaft im eigenen Land. Let's go. Ich bin gespannt. Es wird was. Ich werde einpeitschen und Gas geben. Ich bin am Start“, sagte Müller im Video auf der Plattform X.