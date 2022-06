Nations League : Müllers Ansage: „Sieg nachlegen“ gegen England

Herzogenaurach Das Italien-Spiel wirkt nach. DFB-Direktor Bierhoff nannte den Auftritt in Bologna „behäbig“. Gegen England soll alles besser werden - wohl mit neuem Personal.

Nach der von DFB-Direktor Oliver Bierhoff als „behäbig“ bezeichneten Leistung beim 1:1 gegen Europameister Italien im Auftaktspiel der Nations League äußerte Bayern-Profi Thomas Müller für das Heimspiel in der Münchner Allianz Arena am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) eine sehr klare Erwartungshaltung.

„Wir müssen natürlich alles in die Waagschale werfen, um auch einen Sieg zu holen. Wir haben jetzt das erste Heimspiel in der Nations League. In Italien kannst du vielleicht sagen, vom Ergebnis ist ein 1:1 auswärts okay. Aber nur wenn wir gegen England nachlegen mit einem Sieg“, sagte der 32 Jahre alte Offensivspieler. Die Engländer hatten zum Auftakt überraschend mit 0:1 in Ungarn verloren.