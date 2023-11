Nationalmannschaft Müller vor Länderspielen: „Wir freuen uns“

Am Samstag ist die DFB-Auswahl in Berlin Gastgeber für die Türkei. Drei Tage später trifft die Nagelsmann-Mannschaft in Wien auf Österreich. „Das waren schon immer gute Spiele. Das sind beides Mannschaften, die einem auch wehtun können“, sagte Müller nach dem 4:2 seines FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim.