U21-Nationalmannschaft Moukoko will weiter um EM-Ticket werben

„Wir werden alle zusammen schauen und dann hoffen wir, dass wir schön was essen gehen können“, sagte der BVB-Angreifer, „und dann wollen wir unser Spiel am Dienstag gewinnen.“ Dann geht es in Essen gegen den größten Konkurrenten auf dem Weg zur EM-Endrunde 2025: Polen. Deutschland hat nach drei Spielen neun Punkte, Polen nach vier Partien zwölf.