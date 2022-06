U21-Nationalmannschaft : Moukoko will sich durchbeißen: Muss niemandem etwas beweisen

Moukoko will sich durchbeißen: Muss niemandem etwas beweisen

Lodz Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko will sich trotz der schwierigen Saison mit wenigen Einsätzen bei Borussia Dortmund nicht unterkriegen lassen.

„Nächstes Jahr will ich angreifen“, sagte der 17 Jahre alte U21-Nationalspieler dem TV-Sender Sky und dem „Kicker“ nach seinem nächsten Doppelpack für die deutsche Nachwuchs-Auswahl. Er sei „extrem motiviert“, sagte Moukoko nach dem 2:1 (1:1) in Polen zum Abschluss der EM-Qualifikation. „Jetzt habe ich Pause und kann durchschnaufen, und dann kann ich nächste Saison voll angreifen.“

In der U21 hat Moukoko in vier Spielen sechs Tore erzielt - nach Ansicht des Stürmers auch ein Verdienst von Coach Antonio Di Salvo. „Meine Rolle ist, Tore zu schießen“, sagte er. „Hier bekomme ich das Vertrauen vom Trainer. Er hat mir von Anfang an mitgeteilt: 'Ich setze auf dich.' Das hat mir enorm Selbstvertrauen gegeben.“