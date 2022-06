EM-Qualifikation : Moukoko trifft doppelt: U21 feiert Revanche gegen Polen

Lodz Das deutliche 0:4 gegen Polen im November markierte einen Wendepunkt in der Entwicklung der aktuellen deutschen U21. Im Rückspiel sollte eine Revanche her - die gelang dank Torjäger Moukoko.

Moukoko „macht seine Sache überragend“

In einer umkämpften Partie vor 11.732 Zuschauern in Lodz erzielte Moukoko beide Treffer für den Nachwuchs des Deutschen Fußball-Bundes (25./85. Minute). Für ihn waren es im vierten U21-Spiel die Treffer Nummer fünf und sechs. „Er ist noch sehr jung, dafür macht er seine Sache überragend“, lobte Patrick Osterhage im TV-Sender ProSieben Maxx. „Er hat in jedem Spiel getroffen, das ist schon Wahnsinn.“ Polens Bartosz Bialek vom VfL Wolfsburg erzielte das 1:1 (35.).

Die EM-Qualifikation und den Gruppensieg hatte der Titelverteidiger schon zuvor sicher. Mit dem Spiel in Polen begann für Di Salvo und sein Team daher schon die Vorbereitung auf die Endrunde. Im Juni 2023 will Deutschland in Georgien und Rumänien nach zuletzt drei Final-Teilnahmen in Serie und zwei Titeln erneut ein erfolgreiches Turnier spielen. Im Herbst folgen Tests gegen die Top-Nationen.