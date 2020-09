Auswechslungen : Mögliche Regeländerung - Löw kritisiert UEFA-Arbeitsweise

Basel Bundestrainer Joachim Löw glaubt nicht an eine baldige Regeländerung für fünf Auswechselungen auch in A-Länderspielen und macht dafür die Arbeitsmethoden der UEFA verantwortlich.

„Ich weiß, dass jetzt im Moment nichts daran zu ändern ist“, sagte Löw vor dem Spiel in der Nations League in der Schweiz im ZDF. „In der Regel dauert das bei diesen Verbänden immer sehr, sehr lange, ehe da was passiert.“