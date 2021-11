Nationalmannschaft : Mit ter Stegen und Havertz gegen Armenien - Kehrer fraglich

Wolfsburg Marc-André ter Stegen wird im letzten Länderspiel des Jahres im Tor der Fußball-Nationalmannschaft stehen. Der Schlussmann des FC Barcelona ersetzt am Sonntag (18.00 Uhr/MEZ/RTL) zum Abschluss der WM-Qualifikation in Eriwan gegen Armenien den geschonten Kapitän Manuel Neuer.

Ob Thilo Kehrer in der Defensive zum Einsatz kommen kann, ist noch nicht gesichert. Der Verteidiger von Paris Saint-Germain konnte am Samstag wegen Problemen an der Wade nicht mit dem Team trainieren. Dennoch hoffe er auf ein Mitwirken Kehrers, dieser sei „eingeplant“. Als Kapitän wird in Abwesenheit von Neuer dessen Münchner Teamkollege Thomas Müller die Mannschaft in seinem 110. Länderspiel aufs Feld führen.