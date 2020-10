Nations League : Mit Shaqiri aus der Krise? Schweiz hofft auf Trendwende

Köln Vor dem Duell mit Deutschland steckt die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft in der Krise. 2020 hat das mit zahlreichen Bundesliga-Profis ausgestattete Team noch kein Spiel gewonnen. Es gibt einige Probleme - kann ein Hoffnungsträger allein sie lösen?

Die Boulevardzeitung „Blick“ flehte Nationaltrainer Vladimir Petkovic am Montag förmlich an. „Lieber Vlado, bring doch bitte Shaqiri!“, titelte das Blatt auf seiner Internetseite.

Beim jüngsten 0:1 in Spanien erlebte der 29-Jährige zunächst von der Bank, wie Torhüter Yann Sommer die Niederlage mit einem Fehlpass einleitete. Der ansonsten sehr zuverlässige Keeper von Borussia Mönchengladbach wollte im Strafraum den Ex-Gladbacher Granit Xhaka anspielen - doch sein Pass misslang, Xhaka rutschte dazu auch noch aus, Mikel Oyarzabal erzielte den Siegtreffer. Im Jahr 2020 ist die Schweiz damit weiter sieglos. Das 1:1 im Hinspiel gegen Deutschland bleibt der bislang einzige Punktgewinn in dieser Saison in der Nations League. Doch die Schweizer stecken in mehr als einer „Resultatkrise“, wie die „Neue Zürcher Zeitung“ (Montag) schrieb.