Nationalmannschaft Mit Gnabry und Kehrer gegen Belgien - Doppelspitze bleibt

„Wir machen wenig Wechsel“, sagte Flick nach dem Abschlusstraining auf dem Frankfurter DFB-Campus. Im defensiven Mittelfeld dürfte erneut der Dortmunder Emre Can an der Seite von Kapitän Joshua Kimmich agieren. „Emre hat es gut gemacht“, sagte Flick zum Rückkehrer in die Nationalmannschaft.