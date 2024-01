Nationalmannschaft Mintzlaff verteidigt Nagelsmann gegen Kritik

Er forderte alle Verantwortlichen auf, Nagelsmann jetzt bestmöglich zu unterstützen. „Und dann bin ich mir auch sicher, dass wir eine erfolgreiche Heim-EM spielen werden. Wir haben viele Spieler, die auf Weltklasse-Niveau in ihren Clubs spielen, und hier sind die Spieler in der Pflicht, genau diese Performance auch in der Nationalmannschaft zu zeigen und so eine Aufbruchstimmung zu erzeugen“, betonte Mintzlaff.