Nationalmannschaft Medien: VfB-Torhüter Nübel vor EM-Nominierung

Bislang ist nur Manuel Neuer als Nummer eins bei der laufenden Nominierung mit einem EM-Ticket bedacht worden. Als dessen Stellvertreter ist Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona gesetzt. Als Kandidaten für den dritten Torhüter-Platz galten bislang Leno, Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim und Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt, der allerdings im März von Julian Nagelsmann nicht nominiert worden war. Möglicherweise nimmt der Bundestrainer vier Torhüter mit in die Vorbereitung, die am 26. Mai mit einem Trainingslager in Thüringen beginnt.