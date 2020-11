Nach 0:6-Debakel : Matthäus&Özil: Hummels, Müller und Boateng zurück zu Löw

Berlin Die Ex-Weltmeister Lothar Matthäus und Mesut Özil haben sich nach der 0:6-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien für eine Rückkehr der von Bundestrainer Joachim Löw ausgemusterten Ex-Nationalspieler Mats Hummels, Thomas Müller und Jérôme Boateng stark gemacht.

„So ein Gesamt-Versagen habe ich noch nie gesehen! Es wird weiter die Diskussion um Hummels und Boateng geben. Man braucht diese Führungsspieler nach so einer Niederlage! In Sachen Teamführung wird Müller genannt werden“, kommentierte Matthäus (59) das Spiel bei „Bild“, fügte aber gleich hinzu: „Ich glaube nicht, dass Jogi Löw von seiner Meinung bei den dreien abweicht.“ Der Bundestrainer hatte zuletzt immer wieder deutlich gemacht, dass die Rückkehr des Terzetts kein Thema sei.

Mesut Özil setzte sich vor allem für die Rückkehr von Bayern-Verteidiger Jérôme Boateng in die Auswahl ein. „Time to take @JeromeBoateng back“ („Zeit für die Rückkehr von Boateng“) twitterte der beim FC Arsenal unter Vertrag stehende 32-Jährige nach der miserablen Abwehrleistung der Deutschen in Sevilla. Bei Arsenal hat Trainer Mikel Arteta Özil weder für die Premier League noch für die Europa League gemeldet. Aus der Nationalmannschaft war der Mittelfeldspieler nach dem WM-Vorrunden-Aus 2018 zurückgetreten.