WM-Aufarbeitung : Matthäus wegen DFB-Kommission: „Bin auch im Austausch“

Frankfurt/Main Lothar Matthäus verspürt trotz seiner Nichtberücksichtigung für die neue Fußball-Expertengruppe des DFB keinen Groll.

Nach dem WM-Aus soll eine Gruppe um Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, Oliver Kahn, Matthias Sammer und Oliver Mintzlaff den Deutschen Fußball-Bund (DFB) bei der Aufarbeitung der WM-Pleite in Katar und der notwendigen Neuausrichtung für die Heim-EM 2024 beraten, wie die „Bild“ berichtete. Mit einer Vorstellung der Pläne wird bei einer Pressekonferenz von DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Dienstag (12.00 Uhr) in der Verbandszentrale in Frankfurt gerechnet.