Deutschland schon wieder titelreif? Matthäus von DFB-Team begeistert: „Da kann wirklich was ganz Großes entstehen“

Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus gehört das DFB-Team nach zwei Siegen in den ersten beiden Spielen des EM-Jahres „zum engeren Favoritenkreis“ beim Heim-Turnier. „Es ist eine Befreiung für alle Beteiligten und jetzt wissen sie, was sie können“, sagte Matthäus nach dem 2:1 der deutschen Nationalmannschaft am Dienstagabend in Frankfurt/Main gegen die Niederlande bei RTL: „Ich glaube, da kann wirklich was ganz Großes entstehen.“ Am vergangenen Samstag hatte Deutschland bereits in Frankreich 2:0 gewonnen.