Fußball-Nationalmannschaft : Matthäus über das DFB-Team und Löw: „Es stimmt nicht mehr“

München Bei einem möglichen Scheitern der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM 2021 müssten nach Überzeugung von Lothar Matthäus Bundestrainer Joachim Löw und auch die DFB-Spitze zurücktreten.

„Wenn die EM nicht so verläuft, wie wir es uns wünschen und wie wir es angesichts der Spieler auch erwarten können, dann müsste nicht nur Löw den Koffer packen, sondern alle, die entschieden haben, dass er bleiben soll“, betonte Deutschlands Rekord-Nationalspieler in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“.

Das 0:6-Debakel gegen Spanien sei zwar „ein Ausnahmefall“, gewesen, bemerkte Sky-Experte Matthäus, der in Budapest lebt und seit März nicht mehr im Fußballstadion war. „Aber wenn ich die Gesamtsituation betrachte oder mich an die Spiele davor erinnere, die man über die Zeit gerettet oder in denen man im letzten Moment noch ein Gegentor bekommen hatte“, sagte der 59-Jährige, „wenn ich mir all das anschaue, dann stelle ich fest: Es stimmt nicht mehr.“