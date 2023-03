Nationalmannschaft Matthäus hat „viele Fragezeichen“ nach Flicks Nominierung

Im Kader für die Testspiele der DFB-Auswahl am 25. März in Mainz gegen Peru und drei Tage später in Köln gegen Belgien fehlen neben dem verletzten Kapitän Manuel Neuer auch Thomas Müller, Ilkay Gündogan, Leroy Sané, Niklas Süle und Antonio Rüdiger. Dafür dürfen Josha Vagnoman, Marius Wolf, Mergim Berisha, Felix Nmecha und Kevin Schade auf ihr Debüt hoffen.