Deutsche Nationalmannschaft : Matthäus: Deutsche Mannschaft verbessert sich nicht

Budapest Rekordnationalspieler Lothar Matthäus vermisst beim deutschen Team auf dem Weg zur Fußball-WM den Aufwärtstrend.

„Die Leistungen, die sie zurzeit bringen, zeigen nicht, dass sie sich verbessern“, kritisierte der 61-Jährige als RTL-Experte nach dem enttäuschenden 1:1 (1:1) der Nationalmannschaft in Ungarn am Samstag. Es war das vierte 1:1 der DFB-Auswahl in Serie nach den Remis gegen die Niederlande, Italien und England. In den drei Spielen der Nations League habe die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick „nicht so überzeugt“, monierte Matthäus.