EURO 2024 Manuel Neuer präsentiert den EM-Ball

Nach seinem Comeback nach mehr als zehnmonatiger Verletzungspause gehört Neuer (37) auch auf eigenen Wunsch noch nicht zum aktuellen Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Länderspiele am Samstag in Berlin gegen die Türkei und drei Tage später in Wien gegen Österreich. „Aktuell“ sei ter Stegen (31) die Nummer eins, hatte Neuer zuletzt betont, an seinen Ambitionen, bei der EM wieder im deutschen Tor zu stehen, aber keinen Zweifel gelassen.