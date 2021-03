EM in Ungarn : Maier führt U21 als Kapitän - Torhüterfrage offen

Szekesfehervar Bundesliga-Profi Arne Maier wird die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der EM-Vorrunde in Ungarn als Kapitän anführen.

„Wir haben in Arne Maier ja einen Kapitän“, sagte Trainer Stefan Kuntz nach der ersten Trainingseinheit im EM-Land Ungarn über den Mittelfeldspieler, der von Hertha BSC an Arminia Bielefeld ausgeliehen ist und die Fußball-Nationalelf zuletzt bereits als Kapitän angeführt hatte. „Wenn Arne nicht spielen sollte, dann macht es einer aus dem Kreis der Führungsspieler, die schon länger dabei sind“, ergänzte Kuntz mit Blick auf die Kapitänsfrage.

Noch offen ließ Kuntz dagegen, wer beim Auftakt gegen Mit-Gastgeber Ungarn am Mittwoch (21.00 Uhr/ProSieben) im Tor stehen wird. „Da warten wir das Abschlusstraining noch ab und geben die Aufstellung dem Team dann am Mittwochmorgen bekannt“, sagte Kuntz. Lennart Grill sammelte zuletzt bei Bayer Leverkusen Spielpraxis in der Bundesliga, der Mainzer Finn Dahmen überzeugte bei seinen U21-Einsätzen, ist aber in der Liga derzeit ebenso nur Ersatz wie Frankfurts Markus Schubert.