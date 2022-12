Nationalmannschaft : Magath kritisiert Nachwuchsarbeit und DFB-Task-Force

Berlin Felix Magath hat beim frühen deutschen WM-Aus die Leidenschaft vermisst. Die Gründe dafür sieht er auch in der Nachwuchsarbeit. Auch die neue DFB-Taskforce beurteilt der ehemalige Trainer kritisch.

Kai Havertz vom englischen Topclub FC Chelsea beispielsweise sei ein „überragender Spieler“, so Magath. Er werde aber „taktisch leider so eingesetzt und begrenzt, dass er gar nicht alles zeigen kann, was er kann“, so der 69-Jährige. Er glaube nicht, dass einer wie Ex-Nationalspieler Mesut Özil „so eine Einrichtung fußballerisch überlebt hätte“, sagte Magath über die Arbeit in deutschen Nachwuchsleistungszentren. Der in England aufgewachsene Jamal Musiala vom FC Bayern München sei „der Einzige, der frei und kreativ seinen Instinkten freien Lauf lässt. Wieso? Weil er sportlich nicht in Deutschland groß geworden ist.“