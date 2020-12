Nationalmannschaft : Magath kritisiert Löw wegen Verzichts auf Weltmeister-Trio

Berlin Der frühere Bundesliga-Coach Felix Magath hat Fußball-Bundestrainer Joachim Löw wegen seines Verzichts auf Jérôme Boateng, Mats Hummels und insbesondere Thomas Müller kritisiert.

„Heute sieht man doch, dass es ohne die drei nicht ging. Es war falsch, sie auszusortieren“, sagte der 67-Jährige in einem „kicker“-Interview. Er frage sich, warum Löw vor allem Müller nicht wieder in die Auswahl hole. „Thomas spielt überragend bei Bayern. Ich weiß nicht, warum Jogi Löw auf ihn verzichtet“, sagte Magath.

Seit Anfang dieses Jahres ist Magath als „Head of Flyeralarm Global Soccer“ tätig. Für den Sponsor berät er den Zweitliga-Letzten Würzburger Kickers und den Bundesligisten FC Admira Wacker in Österreich. „Ich mache keine Verträge und habe bisher auch keinen einzigen gesehen, weder in Würzburg noch in Wien. Ich bin nicht der Verantwortliche, sondern dafür da, um meine Kontakte und Erfahrung einzubringen“, erklärte Magath.