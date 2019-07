EM-Torschützenkönig : Luca Waldschmidt stolz auf Torjäger-Trophäe

Udine U21-Nationalstürmer Luca Waldschmidt ist trotz des verlorenen EM-Finals glücklich über die Ehrung als bester Torschütze des Turniers.

Zu seiner Zukunft wollte sich der 23-Jährige nach dem verlorenen Endspiel nicht äußern. „Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt“, sagte Waldschmidt, der durch seine furiosen Auftritte in den Fokus von vielen Clubs gerückt ist. „Ich fühle mich in Freiburg wohl, aber ich gehe jetzt erstmal in den Urlaub, denke einfach mal nicht an Fußball“, sagte der Stürmer. Zuletzt wurde über ein Interesse von Lazio Rom spekuliert.