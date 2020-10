Nations League : Löw: Werner topfit für Schweiz-Spiel - Trio angeschlagen

Köln Joachim Löw kann für das Nations-League-Spiel gegen die Schweiz wieder mit Timo Werner in der Startformation der deutschen Fußball-Nationalmannschaft planen.

Der Angreifer des FC Chelsea, der beim 2:1 in Kiew gegen die Ukraine nach einer Erkrankung nur zu einem Kurzeinsatz gekommen war, sei wieder „im Vollbesitz der Kräfte“, berichtete Löw vor dem Heimspiel an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Köln. „Er steht zur Verfügung.“