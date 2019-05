Fußball-Nationalmannschaft : Löw stellt Götze Comeback in Aussicht: „Gute Spiele gemacht“

Löw stellt Götze Comeback in Aussicht: „Gute Spiele gemacht“

Berlin Bundestrainer Joachim Löw hat BVB-Profi Mario Götze ein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Aussicht gestellt.

„Wenn er so weitermacht, wird er auch zurückkommen“, sagte Löw vor dem DFB-Pokalfinale in der ARD über den WM-Finaltorschützen von 2014. In sein Aufgebot für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele hatte Löw den 26-Jährigen von Borussia Dortmund nicht berufen.