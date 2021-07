Nationalmannschaft : Löw setzte 19 EM-Spieler ein - Rekordmann Neuer

München Joachim Löw hat bei seinem letzten Turnier als Fußball-Bundestrainer seinen EM-Kader nur zum Teil ausgeschöpft. Von den 26 Akteuren setzte er 19 in den vier Partien bis zum Ausscheiden gegen England im Achtelfinale ein.

In seinen 198 Länderspielen als Bundestrainer hat Löw übrigens 136 Spieler eingesetzt. 113 davon feierten in der 15-jährigen Amtszeit von Löw ihr DFB-Debüt. Die ersten Debütanten waren Manuel Friedrich (FSV Mainz 05) und Malik Fathi (Hertha BSC) am 16. August 2006 beim 3:0 gegen Schweden. Löws letzter Debütant war Bayern-Youngster Musiala, der am 25. März 2021 beim 3:0 gegen Island erstmals für Deutschland auflief.