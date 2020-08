Nations League : Löw-Neuling Gosens vor DFB-Debüt: „Entscheidung des Herzens“

Stuttgart Joachim Löws Länderspiel-Neuling Robin Gosens hätte wegen der Herkunft seines Vaters auch für die Niederlande spielen können.

Der 26-Jährige von Atalanta Bergamo gehört für die Nations-League-Spiele gegen Spanien am kommenden Donnerstag in Stuttgart und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz erstmals zum DFB-Aufgebot. Löw hatte Gosens eigentlich schon im März für die letztlich wegen der Corona-Pandemie abgesagte EM-Tests in Spanien und gegen Italien nominieren wollen. Nun tatsächlich berufen worden zu sein, bezeichnete der linke Außenbahnspieler als „Wahnsinns-Gefühl“.