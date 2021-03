Nationalmannschaft : Löw-Nachfolge: Matthäus fühlt sich geehrt und ist bereit

Frankfurt/Main Wer wird schon nicht gerne als neuer Bundestrainer gehandelt? Lothar Matthäus wehrt sich nicht dagegen, dass er zu den - wenn auch eher unwahrscheinlichen - Kandidaten für die Löw-Nachfolge zählt.

Der Rekordnationalspieler erklärte am Wochenende wiederholt beim TV-Sender Sky, für den er als Fußballexperte arbeitet, dass sein Lebensplan anders aussehe. Aber: „Ich bin jemand, der gerne hilft. Wenn ich das Gefühl hätte, dass die Verantwortlichen geschlossen dahinter stehen, dann würde ich mir Gedanken machen.“

Der Deutsche Fußball-Bund müsse sich aber jetzt „erst selbst einmal finden. Der DFB muss wissen, was wollen wir und wem trauen wir es zu“, sagte Matthäus. Für den Weltmeister von 1990 ist Hansi Flick „der ideale Kandidat für die Nationalmannschaft“. Der derzeitige Bayern-Coach und langjährige Löw-Assistent hat vergangene Woche nicht explizit Nein gesagt zu Spekulationen, dass er zum DFB zurückkehre.

Löw hatte am Dienstag - zu diesem Zeitpunkt überraschend - verkündet, dass er nach der Europameisterschaft im Sommer sein Amt zur Verfügung stellt. Löws Vertrag wäre erst nach der WM 2022 in Katar ausgelaufen.

Bisher hat es Matthäus - trotz immer wieder anerkennender Worte aus der Fußballszene - noch nicht einmal zum Bundesliga-Trainer gebracht. Erfahrung als Nationalcoach sammelte er in Ungarn und Bulgarien, 2011 seine bisher letzte Station als Fußballlehrer. Für den langjährigen Bayern-Macher Uli Hoeneß wird jemand, der so viel von Fußball verstehe wie Matthäus, „natürlich in die Verlosung kommen“.