EM-Quali : Löw nach Holland-Pleite als Tröster gefragt

Hamburg Nach dem ernüchternden Start in die EM-Saison sieht sich Joachim Löw besonders als Seelentröster gefragt.

„Toni Kroos, Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, die haben das schon mal erlebt, dass man so ein Spiel verliert. Die jungen Spieler muss man ein bisschen aufrichten“, sagte der Bundestrainer nach dem bitteren 2:4 (1:0) der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande.

„Man muss den Spielern jetzt wieder das Gefühl geben, dass sie es können“, sagte Löw in Hamburg und versprach eine schnelle Besserung schon beim kniffligen Auswärtsspiel in Nordirland. „Da werden wir am Montag, da bin ich mir sicher, eine Reaktion zeigen.“

Im viel diskutierten Reifeprozess attestierte der Bundestrainer dem großen Rivalen weiter einen Vorsprung. Der kam im Volksparkstadion anders als noch beim deutschen 3:2-Coup in März in Amsterdam entscheidend zum Tragen. „Man hat schon gemerkt, dass die Holländer in der Formation schon länger zusammenspielen. Sie wirkten in diesem Spiel heute eingespielter als wir. Wir mussten auch einige Spieler ersetzen, und da haben wir gemerkt, dass manche Dinge nicht so funktioniert haben“, sagte Löw.