WM-Qualifikation : Löw mit komplettem Kader im Abschlusstraining

Düsseldorf Mit allen 22 verbliebenen Akteuren seines Kaders hat Joachim Löw das Abschlusstraining der Fußball-Nationalmannschaft für das WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien bestritten. In der Düsseldorfer Arena hatte der Bundestrainer 18 Feldspieler und vier Torhüter zur Verfügung.

Die DFB-Auswahl führt nach den Siegen gegen Island (3:0) und Rumänien (1:0) die Qualifikationsgruppe J mit sechs Punkten an. Nach dem Spiel gegen Nordmazedonien versammelt Löw die Nationalmannschaft erst wieder zum Auftakt des EM-Trainingslagers am 25. Mai in Seefeld. Drei Wochen später steht am 15. Juni in München gegen Weltmeister Frankreich das erste Gruppenspiel für Löws letztes Turnier als Bundestrainer an.