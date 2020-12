Kritik an DFB-Vorgehen : Löw: „Gibt keinen Grund, alles über den Haufen zu werfen“

Kritik an DFB-Vorgehen

Bundestrainer Joachim Löw in der DFB-Zentrale beim digitalen Pressegespräch. Foto: Thomas Boecker/DFB/dpa

Frankfurt/Main Ein kämpferischer Bundestrainer schiebt alle Störfeuer zur Seite. Für eine grundlegende Kurskorrektur sieht Joachim Löw keinen Anlass. Gedanken an einen Rücktritt habe es nicht gegeben. Das Verhalten der DFB-Spitze habe ihn heftig enttäuscht.

Joachim Löw sieht nach der 0:6-Blamage in Spanien und den heftigen Diskussionen um seine persönliche Zukunft derzeit keinen Anlass für eine radikale Kursänderung.

An einen freiwilligen Rücktritt habe er auch in der größten Frustration nicht gedacht, betonte der 60-Jährige, der seit 2006 die Geschicke der deutschen Fußball-Nationalmannschaft leitet. „Diesen Gedanken gab es bei mir nicht“, sagte Löw: „Für mich persönlich, klar, man ist völlig frustriert, diese Niederlage hängt mir immer noch an und ich stehe mit diesem Frust manchmal morgens auf. Aber als Trainer weiß man schon, wie kann man es einordnen und stimmt der Weg.“