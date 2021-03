WM-Qualifikation : Löw bangt gegen Rumänien um Bayern-Block

Bukarest Nach dem gelungenen WM-Quali-Start gegen Island kommt es schon in Spiel zwei zur kniffligsten Gruppenprüfung. Abwehrhüne Süle fällt aus, zwei andere Bayern-Asse wackeln zumindest gegen Rumänien.

Der Kapitän will am Sonntagabend (20.45 Uhr/RTL) im Gruppen-Topspiel gegen Rumänien unbedingt nach dem 3:0-Auftakt gegen Island den zweiten Sieg-Haken beim von Bundestrainer Joachim Löw geforderten Neun-Punkte-Start in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar machen.