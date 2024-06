EURO 2024 Lahms Wunsch fürs Auftaktspiel: Sieg für Euphorie im Land

„Bei einem Heimturnier ist so ein Auftaktsieg natürlich noch viel, viel bedeutender, weil er so eine Begeisterung, eine Euphorie entfachen kann, wenn die Nationalmannschaft im Eröffnungsspiel gut auftritt“, sagte der Weltmeister von 2014. „Das wünsche ich mir, wenn der Ball rollt, dass dann diese Begeisterung in unserem Land ist, und man wieder einen Zusammenhalt spürt in unserer Gesellschaft.“