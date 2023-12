Nationalmannschaft Lahm stellt EM-Forderungen an Nagelsmann und DFB-Stars

Lahm sorgt sich offenbar um die Leistungsfähigkeit der DFB-Elf ein gutes halbes Jahr vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni in München und fordert eine andere Mentalität im Team. Die Spieler müssten wissen, „für was machen sie das eigentlich, für was spiele ich eigentlich, für wen spiele ich eigentlich in der Nationalmannschaft“, sagte Lahm. Beispiel sei für ihn die Heim-WM 2006 als nur drei Monate vor dem Anpfiff nach einem 1:4 in Italien die Stimmung ebenfalls prekär war, sich das Team dann aber beim Turnier enorm steigerte.