Nationalmannschaft : Lahm: Öffentliche Wahrnehmung von DFB-Team nicht positiv

München Philipp Lahm wünscht sich einen DFB-Präsidenten, der lange im Amt ist und auch gesellschaftliche Verantwortung übernimmt.

„Es ist enorm wichtig, jemanden an der Spitze zu haben, der den Verband repräsentiert. Das brauchen wir im Hinblick auf 2024“, sagte der Organisationschef der nächsten Fußball-Europameisterschaft in drei Jahren in Deutschland der „Sport Bild“.