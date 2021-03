Nationalmannschaft : Lahm: Löws Amtszeit „letztlich sensationell“

München Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm hat Bundestrainer Joachim Löw für dessen Amtszeit eine Bestnote gegeben.

Diese sei „letztlich sensationell“ gewesen, sagte Lahm in einem Interview bei „t-online.de“. „Über zehn Jahre, von 2006 bis 2016, hat man alle großen Turniere erfolgreich gestaltet: Deutschland war Dritter bei der WM 2006, Vize-Europameister bei der EM 2008 in Österreich und der Schweiz, Dritter bei der WM 2010 in Südafrika, im Halbfinale bei der EM 2012 in Polen und der Ukraine, Weltmeister in Brasilien 2014 und im Halbfinale bei der EM 2016 in Frankreich.“