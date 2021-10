Ex-Weltmeister : Lahm: Fußball-Nationalmannschaft muss Leidenschaft zeigen

Hamburg Ex-Nationalspieler Philipp Lahm erwartet von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar ein besseres Abschneiden als zuletzt bei internationalen Großereignissen.

„Wir sind in den letzten zwei Turnieren relativ früh ausgeschieden. Also gilt es, beim nächsten Turnier weiter zu kommen“, sagte der Weltmeister von 2014 in Hamburg. Dort war der 37 Jahre alte Organisationschef der EM 2024 gemeinsam mit EURO-Botschafterin Celia Sasic (33) zu Besuch in der Eliteschule des Fußballs am Gymnasium Heidberg.