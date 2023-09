Nationalmannschaft Lahm bei Nagelsmann wegen fehlender Erfahrung skeptisch

Der 36 Jahre alte frühere Bayern-Trainer Nagelsmann war am Freitag als Bundestrainer vorgestellt worden und hat einen Vertrag bis nach der Heim-EM 2024 unterschrieben. Aus Sicht von Lahm ist es nun entscheidend, dass Nagelsmann mit der Nationalmannschaft schnell einen Spielstil benennt und entwickelt. „Wir haben in den vergangenen Jahren unsere Idee, wie wir spielen wollen, verloren. Wir hatten eine Identität, aber die ist weg. Das ist in England oder Spanien ganz anders“, sagte der Turnierdirektor der EM 2024.