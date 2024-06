Fußball-EM Kurioser Turnierbaum: Alle Top-Favoriten auf deutscher Seite

Ein bisschen Hoffnung, irgendwie findet man sie immer. Man muss nur danach suchen, so wie es etwa die englische Zeitung „Daily Mail“ gemacht hat. Ebenjene Fußball-Hoffnung scheint in England angesichts der bislang dürftigen EM-Auftritte der Three Lions zwar nicht besonders weit verbreitet. Eigentlich. Denn nun stimmt etwas anderes positiv, nämlich der Blick auf den Turnierbaum.