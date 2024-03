DFB-Gegner Frankreich Kuriose Karriere: Erst Postbote, nun Mbappé-Kollege

Im Aufgebot von Frankreich um Superstar Kylian Mbappé ist der 31-Jährige, den Arminia Bielefeld einst aus der Vereinslosigkeit rettete, festes Kader-Mitglied. In den letzten vier Spielen stand der Elsässer dreimal in der Startelf, natürlich gehört er auch beim Spiel gegen Deutschland am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) in Lyon zum Aufgebot. Und angeblich wirbt auch der FC Bayern München um ihn.