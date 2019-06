U21-Coach : Kuntz wünscht sich mehr Wertschätzung für deutsche Talente

Natz-Schabs U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz wünscht sich von den Bundesliga-Clubs mehr Anerkennung und Einsatzzeiten für deutsche Nachwuchsprofis.

„Wir spüren auch den Hang dazu, dass die eigenen Talente nicht so wertgeschätzt werden wie ausländische Talente“, sagte der Coach der deutschen U21 im Trainingslager in Natz-Schabs in Südtirol der Deutschen Presse-Agentur. In der Bundesliga sehe man „sehr viele Profis, die jetzt bei der EM für andere Länder spielen“.