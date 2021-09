U21-Nationaltrainer : Kuntz verlässt den DFB - Vor Unterschrift in der Türkei

Istanbul U21-Erfolgscoach Stefan Kuntz kann den Deutschen Fußball-Bund verlassen, wenn er mit dem türkischen Verband eine Einigung erzielt. Das scheint jetzt nur noch eine Frage der Zeit.

Kuntz hatte beim DFB bis 2023 unterschrieben. Der Europameister von 1996 war einst als Profi in der Türkei aktiv. In der Saison 1995/96 lief er für Besiktas Istanbul auf. In der EM-Qualifikation geht es für die deutsche U21 am 7. Oktober in Paderborn gegen Israel weiter - sehr wahrscheinlich schon ohne Kuntz.