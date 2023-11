Nationalmannschaft Kuntz über DFB-Elf: „Wir haben keine Achse aktuell“

Trotz der jüngsten Testspiel-Niederlagen des DFB-Teams gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) will Kuntz aber kein „ganz düsteres Bild“ malen. Er verwies darauf, dass in der direkten Vorbereitung auf die Heim-EM im kommenden Jahr vieles anders laufen könne. „Dort hast du die notwendige Zeit, da kannst du eher taktische Sachen einarbeiten“, sagte Kuntz. Die Spieler seien dann auch „frei von Clubsorgen, von der aktuellen Situation. Dann liegt der Fokus komplett auf der Nationalmannschaft.“