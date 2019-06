Trainer U21 : Kuntz streicht Teuchert, Torunarigha, Klünter und Serra

Natz-Schabs Der deutsche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz verzichtet bei der Europameisterschaft auf den Schalker Stürmer Cedric Teuchert und Verteidiger Jordan Torunarigha von Hertha BSC.

Teuchert hatte mit acht Toren in der EM-Qualifikation großen Anteil an der EM-Teilnahme der deutschen Mannschaft, kam bei Schalke in der Rückrunde aber kaum noch zum Einsatz. Torunarigha hatte in der Rückrunde zwischenzeitlich wegen einer Verletzung am Sprunggelenk pausieren müssen. Verteidiger Klünter stand bereits beim deutschen Titelgewinn 2017 im EM-Kader, kam damals aber nicht zum Einsatz.