U21-Nationaltrainer : Kuntz lobt Bremer Eggestein: „Einfach überragend“

Bremen Nationaltrainer Stefan Kuntz hat die wichtige Bedeutung des Bremers Maximilian Eggestein für die U21-Fußball-Nationalmannschaft herausgestellt.

„Sowohl von der Art und Weise, wie er spielt, also von der rein sportlichen Seite her - aber auch in der menschlichen Entwicklung ist das bei ihm einfach überragend. Er gehört klar zu unseren Führungsspielern“, sagte der frühere Bundesliga-Profi zwei Wochen vor Beginn der U21-Europameisterschaft im Interview mit dem Onlineportal „Mein Werder“.