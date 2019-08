U21-Coach : Kuntz: Anreizsystem soll Talenten mehr Einsätze bringen

Berlin Der deutsche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz schlägt ein Anreizsystem für die Clubs für mehr Einsätze von jungen deutschen Talenten in der Fußball-Bundesliga vor.

Die DFL und der DFB würden sich in ihren Gremien über die Möglichkeiten eines solchen Systems abstimmen, sagte Kuntz. „Wir sehen ja auch an der zweiten und der dritten Liga, dass die Anzahl der deutschen Talente eher zurückgeht und vermehrt auf erfahrene Spieler gesetzt wird.“ Am Mittwoch hatte Kuntz seinen U21-Kader für den Start in die neue Saison mit insgesamt 19 Neulingen berufen.