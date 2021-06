Nationalmannschaft : Kroos vorm Ungarn-Spiel: „Es ist noch nichts gewonnen“

München Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat vor dem entscheidenden Gruppenspiel bei der EM gegen Ungarn vor Selbstsicherheit gewarnt.

Die deutsche Mannschaft habe nach der Auftaktniederlage gegen Weltmeister Frankreich und dem Sieg gegen Portugal nun drei Punkte. Das bedeute aber erst einmal gar nichts. „Außer dass wir es in der eigenen Hand haben“, sagte der 31-Jährige vor dem Spiel am Abend (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) in München. Er erinnerte an die Ausgangssituation bei der WM 2018 in Russland vor dem letzten Gruppen-Spiel gegen Südkorea. „Damals war es auf dem Papier auch schon halb gewonnen gegen Südkorea, wurde es aber nicht.“ Das DFB-Team war nach dem 0:2 gegen die Asiaten erstmals bei einer WM in der Vorrunde gescheitert.